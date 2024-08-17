Мареска советует Чилуэллу уйти из "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посоветовал защитнику Бену Чилуэллу уйти из клуба, пока открыто трансферное окно.

27-летний Чилуэлл сыграл лишь 64 минуты в шести предсезонных матчах "Челси", причем в трех последних даже не выходил на поле.



По словам Мареска, Чилуэлл не вполне подходит для его игровой модели, и Бену будет сложно рассчитывать на игровые минуты в "Челси" — при своих проблемах со здоровьем и при конкуренции со стороны Марка Кукурельи.



"Чилли не тренировался последние дни, потому что он приболел. Довольно ясно, что он мне нравится, но проблема в том, что ему сложно найти свою лучшую позицию у нас".



"Этим утром мы тренировались с 22 игроками, и если вы спросите их, все они скажут, что хотят сыграть против "Сити" в воскресенье. Но это невозможно".



"Когда они тренируются каждый день и не получают никаких минут, это плохо для них и для меня, потому что тогда мне нужно принять решение. Вероятно, будет лучше уйти и получать минуты где-либо еще. Трансферное окно открыто, поэтому посмотрим, что случится", — цитирует Мареску Evening Standard.