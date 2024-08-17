Мареска советует Чилуэллу уйти из "Челси"

Бен Чилуэлл Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посоветовал защитнику Бену Чилуэллу уйти из клуба, пока открыто трансферное окно.

27-летний Чилуэлл сыграл лишь 64 минуты в шести предсезонных матчах "Челси", причем в трех последних даже не выходил на поле.

По словам Мареска, Чилуэлл не вполне подходит для его игровой модели, и Бену будет сложно рассчитывать на игровые минуты в "Челси" — при своих проблемах со здоровьем и при конкуренции со стороны Марка Кукурельи.

"Чилли не тренировался последние дни, потому что он приболел. Довольно ясно, что он мне нравится, но проблема в том, что ему сложно найти свою лучшую позицию у нас".

"Этим утром мы тренировались с 22 игроками, и если вы спросите их, все они скажут, что хотят сыграть против "Сити" в воскресенье. Но это невозможно".

"Когда они тренируются каждый день и не получают никаких минут, это плохо для них и для меня, потому что тогда мне нужно принять решение. Вероятно, будет лучше уйти и получать минуты где-либо еще. Трансферное окно открыто, поэтому посмотрим, что случится", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Мареска, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2024 12:00

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  1. alexomck 17.08.2024 12:14 # alexomck
    Хорошо, если продать получится, пока за него хоть что-то дают. Мб и не плохой защ, но регулярно травмированный и большую часть сезона не в форме, чтобы свой уровень показывать.

    Джеймса бы ещё куда-нибудь отправить, но по нему только слухи, учитывая, что здоров примерно никогда, только з/п в лазарете ест.

    Плохо, что так с Матсеном вышло, парень явно прогрессирует, через пару-тройку сезонов эта продажа может не столь выгодно смотреться.

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