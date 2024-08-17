Оуэн дал прогноз на сезон Премьер-Лиги 2024/25

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз насчет того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в новом сезоне.

Уже в воскресенье "Манчестер Сити" начнет защиту своего титула, однако Оуэн не думает, что "горожанам" это удастся.



В своем прогнозе на сезон 2024/25 Оуэн отводит команде Хосепа Гвардиолы только четвертое место, а чемпионское звание отдает "Арсеналу".



"Практически каждый в своем прогнозе насчет попадания в топ-4 назовет "Арсенал" и "Манчестер Сити", а я думаю, там также будет "Ливерпуль", несмотря на некоторые сомнения насчет того, как освоится Арне Слот".



"У меня были мысли насчет "Ньюкасла", но "Астон Вилла" выглядит крепко и, как кажется, продолжит прогрессировать".



"Что касается порядка, то мне кажется, что "Сити" может слегка сбавить обороты, если им будет не суждено завоевать титул".



"Если "Сити" не будет по-настоящему в гонке спустя 10 матчей, тогда их фокус может сместиться куда-нибудь еще. Думаю, они могут стать большим сюрпризом в этом сезоне".



"Поэтому я скажу, что "Арсенал" будет первым, "Ливерпуль" — вторым, "Астон Вилла" — третьей, а "Манчестер Сити" — четвертым", — цитирует Оуэна The Sun.