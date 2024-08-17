Тен Хаг оценил дебют Зиркзее за "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг вынес свой вердикт насчет дебюта нападающего Джошуа Зиркзее за клуб.

Зиркзее, купленный этим летом у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов, дебютировал в Премьер-Лиге, появившись со скамейки на заключительные полчаса матча первого тура против "Фулхэма" в пятницу вечером.



И именно Джошуа забил победный для "Юнайтед" гол на 87-й минуте, ногой из центра штрафной замкнув передачу Алехандро Гарначо с фланга.



После победы со счетом 1:0 Тен Хаг выступил с похвалой в адрес 23-летнего голландца, отметив, что раньше у "Юнайтед" не было игрока такого плана.



"Это очень хорошо для нападающего — перейти в "Манчестер Юнайтед" и забить победный гол в своем первом матче. Это очень приятно для него. Мы очень рады за него. Это воодушевляет его, фанатов, каждого. Это очень хорошее начало".



"Почему МЮ его купил? Он обладает некоторыми атрибутами, которых у нас не было. Он сразу же это показал. Он очень хорошо связывает игру и участвует в комбинациях".



"Ему нужно проникать в штрафную, чтобы забивать голы. Что он и сделал. А когда это еще и победный гол, то каждый остается очень доволен", — цитирует Тен Хага Evening Standard.



Также Тен Хаг объяснил отсутствие в заявке вингера Джейдона Санчо, которого сватают в ПСЖ, несмотря на примирение с Эриком ранее этим летом.



"В заявке может быть только 20 игроков. Нам нужно делать выборы. На этой неделе Джейдон перенес ушную инфекцию. Он не был на 100 процентов готов к матчу. Он мог сыграть, но мы сделали выбор", — добавил Тен Хаг.