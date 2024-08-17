1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 17 августа, шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ИПСВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз
В двух последних сезонах "Ипсвич" забивал по 92 гола в лиге — в четырех высших английских дивизионах только у "Манчестер Сити" и "Стокпорта" результативность была выше. "Ливерпуль" в пятый раз за шесть последних лет начинает кампанию против новичка Премьер-Лиги. В своем предыдущем сезоне выступлений в элите, 2001/02, "трактористы" проиграли обе встречи с "красными" с общим счетом 11:0.
"Ипсвич" готов бросить в бой своих новичков Ариянета Мурича, Бена Джонсона, Джейкоба Гривза, Калвина Филлипса, Сэмми Смодича и Лиама Делапа.
"Ливерпуль" не имеет проблем с травмами.
АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Это будет 99-й подряд сезон "Арсенала" в высшем английском дивизионе, и это самая продолжительная серия из действующих. В прошлой кампании "Вулверхэмптон" стал единственной в топ-5 европейских лиг командой, не забившей ни гола из-за пределов штрафной. "Канониры" выиграли все шесть последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге.
Защитник Юрриен Тимбер будет в заявке "Арсенала", несмотря на то, что пропустил три последних предсезонных матча с травмой стопы. Риккардо Калафьори готов дебютировать за свой новый клуб. Киран Тирни и Такехиро Томиясу находятся в лазарете.
Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду приступает к трехматчевой дисквалификации. Марио Лемина, Йорген Ларсен и Матеус Кунья в строю, несмотря на некоторые проблемв со здоровьем.
ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 17:00
"Эвертон" выиграл все пять последних домашних матчей прошлого сезона Премьер-Лиги, не пропустив ни гола. "Брайтон" — единственная команда, выигрывавшая свой первый матч в каждом из трех предыдущих сезонов Премьер-Лиги. В трех последних выездах к "ирискам" в чемпионате "чайки" набрали семь очков из девяти возможных.
"Эвертон" начинает сезон без правых защитников, потому что Шеймус Коулмен, Натан Патерсон и даже Джеймс Гарнер, способный закрыть эту позицию, травмированы. Юссеф Шермити восстанавливается после операции на стопе, Джаррад Боуэн — на пахе.
"Брайтон" начинает сезон без Барта Вербрюггена, Игоря Жулио, Первиса Эступиньяна, Солли Марча, Хулио Энсисо и Эвана Фергюсона. Браян Груда и Янкуба Минте готовы к дебюту.
НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН 17:00
В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Ньюкасл" набрал дома на 20 очков больше, чем на выезде, и это была наибольшая разница в дивизионе. "Саутгемптон" не выиграл ни одного из 13 последних матчей в высшем дивизионе. При Эдди Хау "сороки" выиграли все пять встреч со "святыми".
Начало сезона в лазарете "Ньюкасла" встречают Мэтт Таргетт, Льюис Майли, Каллум Уилсон, а также Свен Ботман и Джамаал Ласселлс, которые не сыграют до конца года. Фабиан Шер в порядке, несмотря на недавние проблемы с лодыжкой. Дисквалификация Сандро Тонали истекает 28 августа.
"Саутгемптон" точно будет лишен лишь Гэвина Базуну. Росс Стюарт и Адам Лаллана не принимали участия в предсезонных матчах, но уже в строю.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БОРНМУТ 17:00
В прошлом сезоне "Ноттингем Форест" набрал 32 очка — прежде еще никому не удавалось избежать вылета из Премьер-Лиги со столь малым количеством баллов. В прошлой кампании "Борнмут" установил клубный рекорд по количеству набранных очков — 48. "Лесники" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "вишенками" в чемпионате (3 ничьи, 5 поражений).
За "Форест" надеется дебютировать Эллиотт Андерсон.
"Борнмут" не может рассчитывать на травмированных Дэвида Брукса, Тайлера Адамса и Энеса Унала. Трансфер Эванилсона был оформлен слишком поздно для дебюта в субботу.
ВЕСТ ХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:30
"Вест Хэм" пропускал в каждом из 18 последних матчей Премьер-Лиги. Все три предыдущих сезона "Астон Вилла" начинала с поражения, суммарно пропустив 10 голов. "Молотобойцы" проиграл только одну из 12 последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге — 4:1 на "Вилла Парк" в октябре 2023 (6 побед, 5 ничьих).
Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги может задействовать часть из своих восьми летних новичков. Эдсон Альварес вне игры с травмой задней поверхности бедра. Курт Зума сидит на чемоданах.
"Вилла" готов задействовать своих новичков Яна Матсена, Амаду Онана и Самуэля Айлинг-Джуниора. Тайрон Мингс и Бубакар Камара травмированы.
17.08.2024 09:00
Просмотров: 711
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Энцо Мареска заявил, что защитнику «Челси» Бену Чилуэллу лучше сменить клуб.
«Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался из-за болезни. Причина, по которой он не играл с «Интером», и она довольно очевидная, хотя мне нравится, как он работает, так вот, штука в том, что у него проблемы с выбором позиции.
Сегодня утром у нас тренировались 22 игрока, и если спросить любого из них, то каждый ответит, что хочет сыграть с «Сити» в воскресенье. Но это невозможно. Когда тренируешься каждый день и не получаешь игровое время, это плохо как для игроков, так и для меня.
Мне нужно принять решение, и, пожалуй, [Чилуэллу] лучше уйти, чтобы получить игровую практику. Трансферное окно открыто, так что посмотрим, что произойдет», – сказал новый главный тренер «Челси».
Ниxуя себе ебанько на тренере сидит.
(ответить)
17.08.2024 03:51 #
dexter
Зубыменди, Алонсо... - это прсто бичи в сравнении с Кэпом.
Такие как Стив - рождаются раз в столетие.
https://www.youtube.com/watch?v=aLgTIiT0mc8&;;list=LL&index=19
Рыжую залупу и сутулого Френка - не предлагать.
(ответить)
17.08.2024 08:51 # удалить
burnley
Залупа и Сутулый плохие примеры. Я бы привел в пример Роналдиньо, Зидана, Кака, Тотти, Иньесту, Модрича, Зеедорфа, Мюллера... И окажется, что все они пизже твоего Геральта
(ответить)
17.08.2024 09:14 #
quavo
Мюллер ахахах, ебать ты конченный
Источник: http://fapl.ru/posts/109419/?c=1#c7956110
Впервые встречаю человека, который настолько нелюбит Мюллера, что сам факт наличия его в одном предложении с Зеедорфлм, вызывает вот такую реакцию
(ответить)
ВСУ готовят взрыв «грязной» ядерной бомбы, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
Об этом сообщает военкор Хайруллин со ссылкой на источники.
ВСУ уже завезли спецбоеголовки в город Желтые Воды Днепропетровской области для удара по местам хранения отработавшего топлива АЭС, - военкор Хайруллин
(ответить)
В районе н.п. Сенное Сумской области разъебали немецкий ЗРК IRIS-T, прикрывавший воздух для группировки свиней в Курской области
В Днепропетровской уничтожены два ЗРК "Patriot".
Победа будет за нами! Слава России!
(ответить)
Смотрю видео где украинцы усадив рядом пленных русских звонят их родным.. Тут такой диалог: - Мама, это я Рома.. - Ой, кто это? Уберите... Это не Рома. Занавес. Казалось бы пиздец. НО...
Матери, сестры пленных "отказываются" от них не ради Лады и гробовых, как многое пишут. Они поняли- пусть он останется там в Украине. Если вернется сейчас - опять на убой пойдет или дома будут прессовать.
(ответить)
чапси камон
(ответить)
Дерби вулвича.
(ответить)
Зиркзее - новый ван Бастен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий