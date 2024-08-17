1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 17 августа, шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ИПСВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В двух последних сезонах "Ипсвич" забивал по 92 гола в лиге — в четырех высших английских дивизионах только у "Манчестер Сити" и "Стокпорта" результативность была выше. "Ливерпуль" в пятый раз за шесть последних лет начинает кампанию против новичка Премьер-Лиги. В своем предыдущем сезоне выступлений в элите, 2001/02, "трактористы" проиграли обе встречи с "красными" с общим счетом 11:0.



"Ипсвич" готов бросить в бой своих новичков Ариянета Мурича, Бена Джонсона, Джейкоба Гривза, Калвина Филлипса, Сэмми Смодича и Лиама Делапа.



"Ливерпуль" не имеет проблем с травмами.



АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Это будет 99-й подряд сезон "Арсенала" в высшем английском дивизионе, и это самая продолжительная серия из действующих. В прошлой кампании "Вулверхэмптон" стал единственной в топ-5 европейских лиг командой, не забившей ни гола из-за пределов штрафной. "Канониры" выиграли все шесть последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге.



Защитник Юрриен Тимбер будет в заявке "Арсенала", несмотря на то, что пропустил три последних предсезонных матча с травмой стопы. Риккардо Калафьори готов дебютировать за свой новый клуб. Киран Тирни и Такехиро Томиясу находятся в лазарете.



Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду приступает к трехматчевой дисквалификации. Марио Лемина, Йорген Ларсен и Матеус Кунья в строю, несмотря на некоторые проблемв со здоровьем.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 17:00



"Эвертон" выиграл все пять последних домашних матчей прошлого сезона Премьер-Лиги, не пропустив ни гола. "Брайтон" — единственная команда, выигрывавшая свой первый матч в каждом из трех предыдущих сезонов Премьер-Лиги. В трех последних выездах к "ирискам" в чемпионате "чайки" набрали семь очков из девяти возможных.



"Эвертон" начинает сезон без правых защитников, потому что Шеймус Коулмен, Натан Патерсон и даже Джеймс Гарнер, способный закрыть эту позицию, травмированы. Юссеф Шермити восстанавливается после операции на стопе, Джаррад Боуэн — на пахе.



"Брайтон" начинает сезон без Барта Вербрюггена, Игоря Жулио, Первиса Эступиньяна, Солли Марча, Хулио Энсисо и Эвана Фергюсона. Браян Груда и Янкуба Минте готовы к дебюту.



НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН 17:00



В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Ньюкасл" набрал дома на 20 очков больше, чем на выезде, и это была наибольшая разница в дивизионе. "Саутгемптон" не выиграл ни одного из 13 последних матчей в высшем дивизионе. При Эдди Хау "сороки" выиграли все пять встреч со "святыми".



Начало сезона в лазарете "Ньюкасла" встречают Мэтт Таргетт, Льюис Майли, Каллум Уилсон, а также Свен Ботман и Джамаал Ласселлс, которые не сыграют до конца года. Фабиан Шер в порядке, несмотря на недавние проблемы с лодыжкой. Дисквалификация Сандро Тонали истекает 28 августа.



"Саутгемптон" точно будет лишен лишь Гэвина Базуну. Росс Стюарт и Адам Лаллана не принимали участия в предсезонных матчах, но уже в строю.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БОРНМУТ 17:00



В прошлом сезоне "Ноттингем Форест" набрал 32 очка — прежде еще никому не удавалось избежать вылета из Премьер-Лиги со столь малым количеством баллов. В прошлой кампании "Борнмут" установил клубный рекорд по количеству набранных очков — 48. "Лесники" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "вишенками" в чемпионате (3 ничьи, 5 поражений).



За "Форест" надеется дебютировать Эллиотт Андерсон.



"Борнмут" не может рассчитывать на травмированных Дэвида Брукса, Тайлера Адамса и Энеса Унала. Трансфер Эванилсона был оформлен слишком поздно для дебюта в субботу.



ВЕСТ ХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:30



"Вест Хэм" пропускал в каждом из 18 последних матчей Премьер-Лиги. Все три предыдущих сезона "Астон Вилла" начинала с поражения, суммарно пропустив 10 голов. "Молотобойцы" проиграл только одну из 12 последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге — 4:1 на "Вилла Парк" в октябре 2023 (6 побед, 5 ничьих).



Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги может задействовать часть из своих восьми летних новичков. Эдсон Альварес вне игры с травмой задней поверхности бедра. Курт Зума сидит на чемоданах.



"Вилла" готов задействовать своих новичков Яна Матсена, Амаду Онана и Самуэля Айлинг-Джуниора. Тайрон Мингс и Бубакар Камара травмированы.