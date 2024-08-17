1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Арне Слот В субботу, 17 августа, шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ИПСВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз

В двух последних сезонах "Ипсвич" забивал по 92 гола в лиге — в четырех высших английских дивизионах только у "Манчестер Сити" и "Стокпорта" результативность была выше. "Ливерпуль" в пятый раз за шесть последних лет начинает кампанию против новичка Премьер-Лиги. В своем предыдущем сезоне выступлений в элите, 2001/02, "трактористы" проиграли обе встречи с "красными" с общим счетом 11:0.

"Ипсвич" готов бросить в бой своих новичков Ариянета Мурича, Бена Джонсона, Джейкоба Гривза, Калвина Филлипса, Сэмми Смодича и Лиама Делапа.

"Ливерпуль" не имеет проблем с травмами.

АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Габриэль Жезус Это будет 99-й подряд сезон "Арсенала" в высшем английском дивизионе, и это самая продолжительная серия из действующих. В прошлой кампании "Вулверхэмптон" стал единственной в топ-5 европейских лиг командой, не забившей ни гола из-за пределов штрафной. "Канониры" выиграли все шесть последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге.

Защитник Юрриен Тимбер будет в заявке "Арсенала", несмотря на то, что пропустил три последних предсезонных матча с травмой стопы. Риккардо Калафьори готов дебютировать за свой новый клуб. Киран Тирни и Такехиро Томиясу находятся в лазарете.

Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду приступает к трехматчевой дисквалификации. Марио Лемина, Йорген Ларсен и Матеус Кунья в строю, несмотря на некоторые проблемв со здоровьем.

ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 17:00

"Эвертон" выиграл все пять последних домашних матчей прошлого сезона Премьер-Лиги, не пропустив ни гола. "Брайтон" — единственная команда, выигрывавшая свой первый матч в каждом из трех предыдущих сезонов Премьер-Лиги. В трех последних выездах к "ирискам" в чемпионате "чайки" набрали семь очков из девяти возможных.

"Эвертон" начинает сезон без правых защитников, потому что Шеймус Коулмен, Натан Патерсон и даже Джеймс Гарнер, способный закрыть эту позицию, травмированы. Юссеф Шермити восстанавливается после операции на стопе, Джаррад Боуэн — на пахе.

"Брайтон" начинает сезон без Барта Вербрюггена, Игоря Жулио, Первиса Эступиньяна, Солли Марча, Хулио Энсисо и Эвана Фергюсона. Браян Груда и Янкуба Минте готовы к дебюту.

НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН 17:00

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Ньюкасл" набрал дома на 20 очков больше, чем на выезде, и это была наибольшая разница в дивизионе. "Саутгемптон" не выиграл ни одного из 13 последних матчей в высшем дивизионе. При Эдди Хау "сороки" выиграли все пять встреч со "святыми".

Начало сезона в лазарете "Ньюкасла" встречают Мэтт Таргетт, Льюис Майли, Каллум Уилсон, а также Свен Ботман и Джамаал Ласселлс, которые не сыграют до конца года. Фабиан Шер в порядке, несмотря на недавние проблемы с лодыжкой. Дисквалификация Сандро Тонали истекает 28 августа.

"Саутгемптон" точно будет лишен лишь Гэвина Базуну. Росс Стюарт и Адам Лаллана не принимали участия в предсезонных матчах, но уже в строю.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БОРНМУТ 17:00

В прошлом сезоне "Ноттингем Форест" набрал 32 очка — прежде еще никому не удавалось избежать вылета из Премьер-Лиги со столь малым количеством баллов. В прошлой кампании "Борнмут" установил клубный рекорд по количеству набранных очков — 48. "Лесники" не выиграли ни одной из восьми последних встреч с "вишенками" в чемпионате (3 ничьи, 5 поражений).

За "Форест" надеется дебютировать Эллиотт Андерсон.

"Борнмут" не может рассчитывать на травмированных Дэвида Брукса, Тайлера Адамса и Энеса Унала. Трансфер Эванилсона был оформлен слишком поздно для дебюта в субботу.

ВЕСТ ХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 19:30

"Вест Хэм" пропускал в каждом из 18 последних матчей Премьер-Лиги. Все три предыдущих сезона "Астон Вилла" начинала с поражения, суммарно пропустив 10 голов. "Молотобойцы" проиграл только одну из 12 последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге — 4:1 на "Вилла Парк" в октябре 2023 (6 побед, 5 ничьих).

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги может задействовать часть из своих восьми летних новичков. Эдсон Альварес вне игры с травмой задней поверхности бедра. Курт Зума сидит на чемоданах.

"Вилла" готов задействовать своих новичков Яна Матсена, Амаду Онана и Самуэля Айлинг-Джуниора. Тайрон Мингс и Бубакар Камара травмированы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2024 09:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 17.08.2024 10:16 # ganinilyha
    Энцо Мареска заявил, что защитнику «Челси» Бену Чилуэллу лучше сменить клуб.

    «Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался из-за болезни. Причина, по которой он не играл с «Интером», и она довольно очевидная, хотя мне нравится, как он работает, так вот, штука в том, что у него проблемы с выбором позиции.

    Сегодня утром у нас тренировались 22 игрока, и если спросить любого из них, то каждый ответит, что хочет сыграть с «Сити» в воскресенье. Но это невозможно. Когда тренируешься каждый день и не получаешь игровое время, это плохо как для игроков, так и для меня.

    Мне нужно принять решение, и, пожалуй, [Чилуэллу] лучше уйти, чтобы получить игровую практику. Трансферное окно открыто, так что посмотрим, что произойдет», – сказал новый главный тренер «Челси».

    Ниxуя себе ебанько на тренере сидит.

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  2. burnley 17.08.2024 10:14 # burnley
    17.08.2024 03:51 #
    dexter

    Зубыменди, Алонсо... - это прсто бичи в сравнении с Кэпом.

    Такие как Стив - рождаются раз в столетие.

    https://www.youtube.com/watch?v=aLgTIiT0mc8&;;list=LL&index=19

    Рыжую залупу и сутулого Френка - не предлагать.
    (ответить)

    17.08.2024 08:51 # удалить
    burnley

    Залупа и Сутулый плохие примеры. Я бы привел в пример Роналдиньо, Зидана, Кака, Тотти, Иньесту, Модрича, Зеедорфа, Мюллера... И окажется, что все они пизже твоего Геральта
    (ответить)

    17.08.2024 09:14 #
    quavo

    Мюллер ахахах, ебать ты конченный

    Источник: http://fapl.ru/posts/109419/?c=1#c7956110

    Впервые встречаю человека, который настолько нелюбит Мюллера, что сам факт наличия его в одном предложении с Зеедорфлм, вызывает вот такую реакцию

    (ответить)

  3. thegodmother 17.08.2024 10:10 # thegodmother
    ВСУ готовят взрыв «грязной» ядерной бомбы, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего топлива АЭС.

    Об этом сообщает военкор Хайруллин со ссылкой на источники.

    ВСУ уже завезли спецбоеголовки в город Желтые Воды Днепропетровской области для удара по местам хранения отработавшего топлива АЭС, - военкор Хайруллин

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  4. vasant-balan 17.08.2024 10:07 # vasant-balan
    В районе н.п. Сенное Сумской области разъебали немецкий ЗРК IRIS-T, прикрывавший воздух для группировки свиней в Курской области

    В Днепропетровской уничтожены два ЗРК "Patriot".

    Победа будет за нами! Слава России!

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  5. zaeba1l 17.08.2024 10:04 # zaeba1l
    Смотрю видео где украинцы усадив рядом пленных русских звонят их родным.. Тут такой диалог: - Мама, это я Рома.. - Ой, кто это? Уберите... Это не Рома. Занавес. Казалось бы пиздец. НО...
    Матери, сестры пленных "отказываются" от них не ради Лады и гробовых, как многое пишут. Они поняли- пусть он останется там в Украине. Если вернется сейчас - опять на убой пойдет или дома будут прессовать.

    (ответить)

  6. deman82 17.08.2024 10:01 # deman82
    чапси камон

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  7. lfc-krr 17.08.2024 09:26 # lfc-krr
    Дерби вулвича.

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  8. alexomck 17.08.2024 09:14 # alexomck
    Зиркзее - новый ван Бастен

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