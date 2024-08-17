Рамон Соса перешел в "Форест"

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении нападающего аргентинского "Тальереса" Рамона Сосы за 9.3 млн. фунтов.

24-летний Соса, на счету которого 14 матчей за сборную Парагвая, заключил с "Форест" контракт до 2029 года.



Способный сыграть на обоих краях нападения Соса выступал за "Тальерес" с 2022 года, в течение этого времени забив 17 голов и отдав 13 результативных передач в 56 матчах.



Особенно хорош Рамон был в этом сезоне, совершив 13 результативных действий (7+3) в 21 матче за "Тальерес".



"Многие клубы охотились за Рамоном, но он был тверд в своем желании перейти в "Форест. Все мы можем чувствовать его энергию, эмоции, гордость и восторг с первой минуты его перехода. Ему не терпится начать, и мы довольны, что теперь он с нами", — сообщил спортивный директор "лесников" Росс Уилсон.