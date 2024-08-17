"Эвертон" даст Алли возможность заслужить новый контракт

"Эвертон" организует несколько товарищеских матчей за закрытыми дверьми, чтобы полузащитник Деле Алли мог заслужить новый контракт.

Контракт Алли истек еще в конце прошлого сезона, и сейчас 28-летний англичанин является свободным агентом, восстанавливаясь после операции на паховой области.



Алли не имеет игровой практики уже 18 месяцев и, будучи незарегистрированным игроком, даже не может участвовать в матчах резервной команды "Эвертона", однако "ириски" попытаются найти решение для Деле.



"Он близок, но пока не в строю. И не забывайте, что он давно не играл в футбол. Тем не менее, для него есть программа матчей. Важно не только набрать форму и заниматься с первой командой — ему нужны матчи, и программа матчей будет следующим шагом".



"Когда ты так долго отсутствовал, потребуется время для возвращения в игровую форму. Это может занять три или четыре матча. Я бы сказал, это как расширенный предсезонный период", — цитирует главного тренера "Эвертона" Шона Дайча The Guardian.