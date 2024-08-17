"Саутгемптон" одолжил Угочукву у "Челси"

"Саутгемптон" одолжил полузащитника "Челси" Лесли Угочукву в аренду на сезон 2024/25.

Год назад "Челси" приобрел Угочукву у "Ренна" за 23 миллиона фунтов. С тех пор Лесли сыграл 15 матчей за "синих", включая 12 в Премьер-Лиге.



Теперь 20-летний француз нигерийского происхождения будет набираться опыта в "Саутгемптоне". Арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.



"Я очень счастлив. "Саутгемптон" обладает замечательной историй. Много замечательных игроков вышли отсюда и играли за "Саутгемптон", поэтому я очень рад стать частью этой команды сейчас".



"Это было очень простое решение. Они едва вернулись в Премьер-Лигу. Когда я услышал насчет "Саутгемптона" и поговорил с тренером, я сказал: "Я должен перейти сюда".



"Я здесь лишь для того, чтобы упорно трудиться и стараться изо всех сил ради фанатов и ради себя", — сообщил Угочукву.