Зиркзее вырвал для "Юнайтед" победу над "Фулхэмом"
"Манчестер Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с домашней победы 1:0 над "Фулхэмом" благодаря позднему голу Джошуа Зиркзее.
Нуссаир Мазрауи сразу дебютировал в стартовом составе "красных дьяволов", тогда как другие летние новички в лице Маттейса Де Лигта и Джошуа Зиркзее начали матч в запасе.
Наставник "дачников" Марку Силва выставил своего дебютанта — Эмиля Смит-Роу.
В начале матча хозяева больше владели мячом, но первыми свое слово сказали гости. На 13-й минуте Кенни Тете нанес крученый удар с дистанции, заставив Андре Онана потащить снаряд из под перекладины.
В ответ на это через пару минут "Юнайтед" огрызнулся ударом Каземиро головой выше ворот после подачи со штрафного.
Постепенно "дьяволы" стали забирать инициативу и подвергать своего соперника давлению. На 30-й и 34-й минутах Бруну Фернандеш выскакивал на ударную позицию внутри штрафной, но оба раза голкипер "Фулхэма" Бернд Лено выручал свою команду.
Весьма активен был и Каземиро, который до перерыва пробил еще пару раз, включая слегка неточный удар головой с отскоком от газона.
Во втором тайме хозяева по-прежнему владели инициативой, однако гости не только подтянули игру в обороне, но и стали довольно остро контратаковать.
Развязка в матче случилась на 87-й минуте. Алехандро Гарначо подал с правого фланга, а Зиркзее в касание ногой переправил мяч в ворота — 1:0. Примечательно, что оба создавших гол игрока вышли на замену.
Уже в компенсированное время Маркус Рэшфорд создал возможность отличиться для Гарначо, но тот непостижимым образом пробил мимо.
"Фулхэм" достойно противостоял фавориту, особенно во втором тайме, но в итоге "Юнайтед" удалось дожать неудобного соперника.
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче
17.08.2024 00:00
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Xg
2.72 - 0.48
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Зиркзи - луч надежды на фоне деревяшек МЮ
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Зиркзи понравился, легкий на ногах, грает в касание и быстро соображает
всех с началом АПЛ
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Потно, но улчше чем в прошлом сезоне, что уже при нашем положении дел неплохо.
Забить смогли толкьо тогда когда Фулхем раскрыл игру, так что ожидаем три тачки проблем при игре с закрытыми командами.
Фанатичное желание запихнуть на поле Гарначо мне пока непонятно, по итогу он скорее вредит (я сомневаюсь что он что-то бы создал если бы Фулхем не пошел большими силами вперед и за спинами появилось пространство), Маунт вторую игру - пустое место незаметное.
Зиркзее пока нор - гол вытащил довольно среднюю игру хоть мяч к нему и редко попадал, Решфорд не вызывал боли при просмотре игры, второй матч не понимаю почему убирают Диалло, а таеже почему когда мяч у нас на поле нет Антони. Фернандш хорошо сыграл, но жадничал капец местами.
Каземиро топ, Майну хорошо, защита (даже Мага) хорошо отыграли.
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Судейство - уровень АПЛ, стабильно хуевое. Ребята держат планку из года в год.
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Норм мю обоссал мочечелове4ков
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СВО TOP
Офигенная форма у Фулхема
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Хейтерам и Горначе по губам!
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Сексзии!
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GGMU.
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10.08.2024 18:19 #
imf-tau
Заменить Диалло на Гавначо - это топ ход Тен Хага, чтобы отсосать в матче. Сука, дайте мне 90 минут футбол посмотреть, а не этого аргентинского дауна.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109299/?c=1#c7953790
Гарначо тут же забивает гол
16.08.2024 23:36 #
imf-tau
Гарначо вышел - и фланг помер нахуй, потому что его сожрал краек. Аргентинсоке недоразумение блет, когда уже к банке прибьют его.
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Источник: http://fapl.ru/posts/109413/?c=1
Гарначо тут же отдаёт ассист
Таким темпами моя глупенькая сучечка никогда в жизни не просохнет. Забаньте её на время что-ли, ато продолжит позориться до конца своих дней.
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