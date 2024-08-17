Зиркзее вырвал для "Юнайтед" победу над "Фулхэмом"

Джошуа Зиркзее "Манчестер Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с домашней победы 1:0 над "Фулхэмом" благодаря позднему голу Джошуа Зиркзее.

Нуссаир Мазрауи сразу дебютировал в стартовом составе "красных дьяволов", тогда как другие летние новички в лице Маттейса Де Лигта и Джошуа Зиркзее начали матч в запасе.

Наставник "дачников" Марку Силва выставил своего дебютанта — Эмиля Смит-Роу.

В начале матча хозяева больше владели мячом, но первыми свое слово сказали гости. На 13-й минуте Кенни Тете нанес крученый удар с дистанции, заставив Андре Онана потащить снаряд из под перекладины.

В ответ на это через пару минут "Юнайтед" огрызнулся ударом Каземиро головой выше ворот после подачи со штрафного.

Постепенно "дьяволы" стали забирать инициативу и подвергать своего соперника давлению. На 30-й и 34-й минутах Бруну Фернандеш выскакивал на ударную позицию внутри штрафной, но оба раза голкипер "Фулхэма" Бернд Лено выручал свою команду.

Весьма активен был и Каземиро, который до перерыва пробил еще пару раз, включая слегка неточный удар головой с отскоком от газона.

Во втором тайме хозяева по-прежнему владели инициативой, однако гости не только подтянули игру в обороне, но и стали довольно остро контратаковать.

Развязка в матче случилась на 87-й минуте. Алехандро Гарначо подал с правого фланга, а Зиркзее в касание ногой переправил мяч в ворота — 1:0. Примечательно, что оба создавших гол игрока вышли на замену.

Уже в компенсированное время Маркус Рэшфорд создал возможность отличиться для Гарначо, но тот непостижимым образом пробил мимо.

"Фулхэм" достойно противостоял фавориту, особенно во втором тайме, но в итоге "Юнайтед" удалось дожать неудобного соперника.

"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1331

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Последние комментарии:




  1. ravshan-sekas 17.08.2024 00:32 # ravshan-sekas
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  2. dexter 17.08.2024 00:25 # dexter
    В Ливерпуле все стабильно

    Пол Джойс: Я не уверен, что руководство приблизилось к решению вопроса по продлению контрактов Вирджила, Мо и Трента.

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  3. mufc1994 17.08.2024 00:17 # mufc1994
    Xg
    2.72 - 0.48

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  4. takernotagiver 17.08.2024 00:14 # takernotagiver
    Зиркзи - луч надежды на фоне деревяшек МЮ

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  5. vasant-balan 17.08.2024 00:14 # vasant-balan
    С 19 августа временно закрывается въезд в пять населенных пунктов Белгородской области, жителей отселят, им помогут вывезти имущество — губернатор

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  6. uyga 17.08.2024 00:12 # uyga
    Зиркзи понравился, легкий на ногах, грает в касание и быстро соображает
    всех с началом АПЛ

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  7. imf-tau 17.08.2024 00:09 # imf-tau
    Потно, но улчше чем в прошлом сезоне, что уже при нашем положении дел неплохо.

    Забить смогли толкьо тогда когда Фулхем раскрыл игру, так что ожидаем три тачки проблем при игре с закрытыми командами.

    Фанатичное желание запихнуть на поле Гарначо мне пока непонятно, по итогу он скорее вредит (я сомневаюсь что он что-то бы создал если бы Фулхем не пошел большими силами вперед и за спинами появилось пространство), Маунт вторую игру - пустое место незаметное.

    Зиркзее пока нор - гол вытащил довольно среднюю игру хоть мяч к нему и редко попадал, Решфорд не вызывал боли при просмотре игры, второй матч не понимаю почему убирают Диалло, а таеже почему когда мяч у нас на поле нет Антони. Фернандш хорошо сыграл, но жадничал капец местами.

    Каземиро топ, Майну хорошо, защита (даже Мага) хорошо отыграли.

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  8. dexter 17.08.2024 00:05 # dexter
    Судейство - уровень АПЛ, стабильно хуевое. Ребята держат планку из года в год.

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  9. bembo 17.08.2024 00:05 # bembo
    Норм мю обоссал мочечелове4ков

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  10. fiezzo 17.08.2024 00:03 # fiezzo
    СВО TOP

    Офигенная форма у Фулхема

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  11. zirkzee 17.08.2024 00:00 # zirkzee
    Хейтерам и Горначе по губам!

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  12. mufc1994 17.08.2024 00:00 # mufc1994
    Сексзии!

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  13. reddebil 17.08.2024 00:00 # reddebil
    GGMU.

    (ответить)

  14. thegodmother 17.08.2024 00:00 # thegodmother
    10.08.2024 18:19 #
    imf-tau

    Заменить Диалло на Гавначо - это топ ход Тен Хага, чтобы отсосать в матче. Сука, дайте мне 90 минут футбол посмотреть, а не этого аргентинского дауна.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109299/?c=1#c7953790


    Гарначо тут же забивает гол


    16.08.2024 23:36 #
    imf-tau

    Гарначо вышел - и фланг помер нахуй, потому что его сожрал краек. Аргентинсоке недоразумение блет, когда уже к банке прибьют его.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109413/?c=1


    Гарначо тут же отдаёт ассист


    Таким темпами моя глупенькая сучечка никогда в жизни не просохнет. Забаньте её на время что-ли, ато продолжит позориться до конца своих дней.

    (ответить)

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