Зиркзее вырвал для "Юнайтед" победу над "Фулхэмом"

"Манчестер Юнайтед" начал новый сезон Премьер-Лиги с домашней победы 1:0 над "Фулхэмом" благодаря позднему голу Джошуа Зиркзее.

Нуссаир Мазрауи сразу дебютировал в стартовом составе "красных дьяволов", тогда как другие летние новички в лице Маттейса Де Лигта и Джошуа Зиркзее начали матч в запасе.



Наставник "дачников" Марку Силва выставил своего дебютанта — Эмиля Смит-Роу.



В начале матча хозяева больше владели мячом, но первыми свое слово сказали гости. На 13-й минуте Кенни Тете нанес крученый удар с дистанции, заставив Андре Онана потащить снаряд из под перекладины.



В ответ на это через пару минут "Юнайтед" огрызнулся ударом Каземиро головой выше ворот после подачи со штрафного.



Постепенно "дьяволы" стали забирать инициативу и подвергать своего соперника давлению. На 30-й и 34-й минутах Бруну Фернандеш выскакивал на ударную позицию внутри штрафной, но оба раза голкипер "Фулхэма" Бернд Лено выручал свою команду.



Весьма активен был и Каземиро, который до перерыва пробил еще пару раз, включая слегка неточный удар головой с отскоком от газона.



Во втором тайме хозяева по-прежнему владели инициативой, однако гости не только подтянули игру в обороне, но и стали довольно остро контратаковать.



Развязка в матче случилась на 87-й минуте. Алехандро Гарначо подал с правого фланга, а Зиркзее в касание ногой переправил мяч в ворота — 1:0. Примечательно, что оба создавших гол игрока вышли на замену.



Уже в компенсированное время Маркус Рэшфорд создал возможность отличиться для Гарначо, но тот непостижимым образом пробил мимо.



"Фулхэм" достойно противостоял фавориту, особенно во втором тайме, но в итоге "Юнайтед" удалось дожать неудобного соперника.



"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче