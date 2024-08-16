"Борнмут" обновил свой трансферный рекорд покупкой Эванилсона

"Борнмут" обновил свой трансферный рекорд, купив нападающего португальского "Порту" Эванилсона.

BBC оценивает трансфер Эванилсона в 40.2 млн. фунтов, включая 8.5 млн. фунтов в виде бонусов.



24-летний бразилец, забивший 60 голов в 154 матчах за "Порту", будет призван заменить в "Борнмуте" Доминика Соланке, проданного в "Тоттенхэм" за 65 млн. фунтов.



"Мы рады заполучить такого породистого игрока в "Борнмут". Эванилсон — чрезвычайно востребованный нападающий, и то, что мы привели его в клуб по рекордной сделке, показывает наши амбиции и намерения".



"Он забил 25 голов в прошлом сезоне, включая девять в Лиге Чемпионов, и мы чувствуем, что этот опыт и мастерство помогут нам в реализации наших амбиций, несмотря на то, что ему только 24".



"Хорошо известно, что мы стремились пригласить нападающего в этот футбольный клуб, и то, что мы смогли заключить эту сделку так быстро, является свидетельством работы нашего селекционного департамента", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.



