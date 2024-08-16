Мареска: "Галлахер пытается найти решение"

Наставник "Челси" Энцо Мареска сообщил, что полузащитник Конор Галлахер тренируется отдельно от первой команды и недоступен на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

На текущей неделе Галлахер вернулся в Лондон после пяти дней в Мадриде. Трансфер Конора в "Атлетико" был поставлен на паузу из-за того, что сорвался переход нападающего Саму Омородиона в противоположном направлении.



В данный момент "Челси" пытается купить нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша, что должно позволить Галлахеру все-таки перебраться в испанский клуб, но пока Конор находится в подвешенном состоянии.



"Конор вернулся и тренируется слегка на отдалении — он прошел кое-какие медицинские тесты и тренировался, но в этом матче участия не примет".



"Вы лучше меня знаете, что он пытается найти решение с клубом, и мы посмотрим, что случится. Надеюсь, ситуация Конора разрешится, и игрок, клуб и все люди будут счастливы", — цитирует Мареску BBC.