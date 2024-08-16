Вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб пропустит до четырех месяцев с переломом ноги.

Сыграв важную роль в победе над "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Англии в прошлый уикенд, в среду Бобб сломал кость ноги на тренировке "Сити".



Выступая перед прессой в пятницу, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что 21-летний норвежец ложится на операцию и на футбольное поле снова выйдет только к концу осени или началу зимы.



"Это случилось на тренировке. К сожалению, травма оказалась серьезной. Думаю, сегодня днем он перенесет операцию. Надеюсь, все пройдет хорошо, и он вернется как можно скорее — через три-четыре месяца", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.