"Челси" продал Морейру в "Страсбур"

"Челси" продал вингера Диегу Морейру во французский "Страсбур".

Прибыв в "Челси" прошлым летом из "Бенфики" в качестве свободного агента, Морейра сыграл только один матч за "синих".



Также часть прошлого сезона Морейра провел в "Лионе" на правах аренды, сыграв девять матчей.



Сейчас 20-летний португалец возвращается в Лигу 1 и будет представлять "Страсбур", у которого с "Челси" общие владельцы.



По информации Evening Standard, "Челси" получит от своего дочернего клуба 1.7 млн. фунтов. Также "синие" получили опцию обратного выкупа Диегу.



Добавим, правила позволяют "Страсбуру" арендовать только трех игроков "Челси". Два слота уже заняты Калебом Уайли и Андреем Сантосом, а третий может достаться Джордже Петровичу. Поэтому Морейра отправился во Францию по постоянному трансферу.