"Вилла" продала Арчера в "Саутгемптон"

"Астон Вилла" продала своего нападающего Кэмерона Арчера в "Саутгемптон" за 15 миллионов фунтов.

22-летний Арчер, продукт академии "Виллы", заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Саутгемптоном" контракт на четыре года.



Арчер только в прошлом месяце вернулся в "Виллу", которая воспользовалась своей опцией обратного выкупа Кэмерона у вылетевшего в Чемпионшип "Шеффилд Юнайтед", но сейчас бирмингемцы решили снова продать своего воспитанника.



В прошлом сезоне, своем единственном в Шеффилде, Арчер забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 29 матчах Премьер-Лиги.



Добавим, прошлым летом Арчер выиграл с молодежной сборной Англии Чемпионат Европы U-21.