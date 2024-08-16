1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 16 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Юнайтед" — первая в истории команда, начинающая сезон Премьер-Лиги с домашнего матча восьмой год кряду. В прошлой кампании английского первенства "Фулхэм" одержал только четыре победы на выезде, включая успех на "Олд Траффорд" (6 ничьих, 9 поражений). "Красные дьяволы" проиграли лишь четыре из 34 встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (24 победы, 6 ничьих).
"Юнайтед" лишен своего травмированного новичка Лени Йоро. Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Расмус Хейлунд также находятся в лазарете. Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи, едва прибыв из "Баварии", будут сразу привлечены к участию в матче.
"Фулхэм" может устроит дебют за клуб Хорхе Куэке и Эмилю Смит-Роу. Лазарет лондонской команды пуст.
16.08.2024 18:00
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Последние комментарии:
Политики я ваше все ебало, чушки ебаные. Завалите нахуй свои поганные рты, футбол начинается , сучки
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На Украине в верхушке был единственный украинец - Залужный, но его публично обоссала команда Зеленского и выпнула из страны. Хохлорабы стерпели.
Теперь на Украине в правлении только Русский, Русскоязычные евреи, татары и бухарские евреи.
Тарасы пусть дохнут под их командованием
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и этот попуск что-то о пруфах верещит)))))))))000000000000000
mufc1994
Моя страна одним ударом обезглавила почти весь генштаб усраины. Горжусь своей родиной... Может даже одна из моих ракет это была
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mufc1994
Мне не стыдно признать, если я что-то не знаю или не понял
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говноед на пикабу пруфы скинет или будет делать вид, что ему понравилось говно, которым пекапушечку кормят его источники?))))))
08.08.2024 21:09 #
mufc1994
Двумя ракетами комплекса "Искандер-М" уничтожен главный командный пункт ВСУ в Харьковской области.
По информации профильных ресурсов, в результате удара ликвидировано до 20 человек личного состава ВСУ, среди которых высшие офицеры:
Михаил Драпатый — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск «Харьков».
Андрей Гнатов — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий объединëнными силами ВСУ.
Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины.
Владимир Горбатюк — замначальника Генерального штаба ВСУ
Первый народный
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пикабу, где пруфы?))
08.08.2024 09:31 #
mufc1994
Хех, вроде как умеров умер... Или ушёл в стратосферу после подрыва от скмодельной взрывчатки.
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1. Манчестер Сити
2. Ливерпуль
3. Арсенал
4. Тоттенхэм
5. Астон Вилла
6. Челси
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Мост в Курской области сложили с помощью ударов по нему HIMARS. Применение американского оружия по так называемым "старым", а не "новым" территориям России. До этого так же применяли HIMARS для ударов по колоннам, но судя по полному отсутствию реакции это какой-то красной линией не считается. Остается еще раз напомнить про массированные ракетные удары по критической инфраструктуре хохлов, которые почему-то были прекращены. Это какой-то позор!
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Апти Алаудинов:
«Наш дорогой Брат и боевой товарищ, Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога находится вместе с нами на передовой.
Несмотря на свою высокую должность на государственной гражданской службе, Артём Владимирович не остаётся в стороне и повсеместно помогает фронту. Так и сейчас он доставил для подразделений МО РФ значительную гуманитарную помощь и предложил свой опыт и знания своих товарищей для скорейшего уничтожения врага на нашей земле.
АХМАТ СИЛА - РОССИЯ МОЩЬ - АЛЛАХ ВЕЛИК!».
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ДАЙТЕ МНЕ ПРУФЫ ЧТО РФ ПОВТОРНО ОБСТРЕЛИВАЮТ ОБЪЕКТЫ КОГДА ПРИЕЗЖАЕТ ПОМОЩЬ
даешь ему пруфы
ЭТО ХОХЛЫ ВСЁ ВРЕМЯ ХРАНЯТ ВСЁ В СУПЕРМАРКЕТАХ
окей, а что по повторным обстрелам, чушпан?)
пекабу такой клоун это пиздец
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