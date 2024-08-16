1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 16 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Юнайтед" — первая в истории команда, начинающая сезон Премьер-Лиги с домашнего матча восьмой год кряду. В прошлой кампании английского первенства "Фулхэм" одержал только четыре победы на выезде, включая успех на "Олд Траффорд" (6 ничьих, 9 поражений). "Красные дьяволы" проиграли лишь четыре из 34 встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (24 победы, 6 ничьих).



"Юнайтед" лишен своего травмированного новичка Лени Йоро. Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Расмус Хейлунд также находятся в лазарете. Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи, едва прибыв из "Баварии", будут сразу привлечены к участию в матче.



"Фулхэм" может устроит дебют за клуб Хорхе Куэке и Эмилю Смит-Роу. Лазарет лондонской команды пуст.