1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Харри Магуайр и Алекс Ивоби В пятницу, 16 августа, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Юнайтед" — первая в истории команда, начинающая сезон Премьер-Лиги с домашнего матча восьмой год кряду. В прошлой кампании английского первенства "Фулхэм" одержал только четыре победы на выезде, включая успех на "Олд Траффорд" (6 ничьих, 9 поражений). "Красные дьяволы" проиграли лишь четыре из 34 встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (24 победы, 6 ничьих).

"Юнайтед" лишен своего травмированного новичка Лени Йоро. Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Расмус Хейлунд также находятся в лазарете. Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи, едва прибыв из "Баварии", будут сразу привлечены к участию в матче.

"Фулхэм" может устроит дебют за клуб Хорхе Куэке и Эмилю Смит-Роу. Лазарет лондонской команды пуст.


Метки анонс тура, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 462

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Последние комментарии:




  1. quavo 16.08.2024 18:29 # quavo
    Политики я ваше все ебало, чушки ебаные. Завалите нахуй свои поганные рты, футбол начинается , сучки

    (ответить)

  2. fiezzo 16.08.2024 18:26 # fiezzo
    На Украине в верхушке был единственный украинец - Залужный, но его публично обоссала команда Зеленского и выпнула из страны. Хохлорабы стерпели.

    Теперь на Украине в правлении только Русский, Русскоязычные евреи, татары и бухарские евреи.

    Тарасы пусть дохнут под их командованием

    (ответить)

  3. narcot 16.08.2024 18:25 # narcot
    и этот попуск что-то о пруфах верещит)))))))))000000000000000




    mufc1994

    Моя страна одним ударом обезглавила почти весь генштаб усраины. Горжусь своей родиной... Может даже одна из моих ракет это была
    (ответить)

    mufc1994

    Мне не стыдно признать, если я что-то не знаю или не понял
    (ответить)

    (ответить)

  4. narcot 16.08.2024 18:25 # narcot
    говноед на пикабу пруфы скинет или будет делать вид, что ему понравилось говно, которым пекапушечку кормят его источники?))))))



    08.08.2024 21:09 #
    mufc1994

    Двумя ракетами комплекса "Искандер-М" уничтожен главный командный пункт ВСУ в Харьковской области.

    По информации профильных ресурсов, в результате удара ликвидировано до 20 человек личного состава ВСУ, среди которых высшие офицеры:

    Михаил Драпатый — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск «Харьков».

    Андрей Гнатов — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий объедин&#235;нными силами ВСУ.

    Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины.

    Владимир Горбатюк — замначальника Генерального штаба ВСУ

    Первый народный
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  5. narcot 16.08.2024 18:24 # narcot
    пикабу, где пруфы?))


    08.08.2024 09:31 #
    mufc1994

    Хех, вроде как умеров умер... Или ушёл в стратосферу после подрыва от скмодельной взрывчатки.
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  6. alexomck 16.08.2024 18:22 # alexomck
    1. Манчестер Сити
    2. Ливерпуль
    3. Арсенал
    4. Тоттенхэм
    5. Астон Вилла
    6. Челси

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  7. narcot 16.08.2024 18:20 # narcot
    Мост в Курской области сложили с помощью ударов по нему HIMARS. Применение американского оружия по так называемым "старым", а не "новым" территориям России. До этого так же применяли HIMARS для ударов по колоннам, но судя по полному отсутствию реакции это какой-то красной линией не считается. Остается еще раз напомнить про массированные ракетные удары по критической инфраструктуре хохлов, которые почему-то были прекращены. Это какой-то позор!

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  8. dyadya-slava 16.08.2024 18:04 # dyadya-slava
    Апти Алаудинов:

    «Наш дорогой Брат и боевой товарищ, Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога находится вместе с нами на передовой.

    Несмотря на свою высокую должность на государственной гражданской службе, Артём Владимирович не остаётся в стороне и повсеместно помогает фронту. Так и сейчас он доставил для подразделений МО РФ значительную гуманитарную помощь и предложил свой опыт и знания своих товарищей для скорейшего уничтожения врага на нашей земле.

    АХМАТ СИЛА - РОССИЯ МОЩЬ - АЛЛАХ ВЕЛИК!».

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  9. amirhan-gurazhev 16.08.2024 18:02 # amirhan-gurazhev
    ДАЙТЕ МНЕ ПРУФЫ ЧТО РФ ПОВТОРНО ОБСТРЕЛИВАЮТ ОБЪЕКТЫ КОГДА ПРИЕЗЖАЕТ ПОМОЩЬ

    даешь ему пруфы

    ЭТО ХОХЛЫ ВСЁ ВРЕМЯ ХРАНЯТ ВСЁ В СУПЕРМАРКЕТАХ

    окей, а что по повторным обстрелам, чушпан?)
    пекабу такой клоун это пиздец

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