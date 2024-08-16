"Ипсвич" усилился Филлипсом и Смодичем
"Ипсвич" укрепил свой состав полузащитником "Манчестер Сити" Калвином Филлипсом и нападающим "Блэкберна" Сэмми Смодичем.
28-летний Филлипс, на счету которого 31 матч за сборную Англии, проведет в "Ипсвиче" весь сезон 2024/25 на правах аренды.
Калвин придаст команде Кирана Маккенны опыта и постарается перезагрузить свою карьеру после провального периода в "Вест Хэме" во второй половине прошлого сезона.
А Смодич был куплен "Ипсвичем", заключив с "трактористами" контракт до 2028 года. Трансфер Сэмми оценивается в 9 миллионов фунтов плюс бонусы.
28-летний ирландец известен тем, что в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 27 голами.
16.08.2024 17:00
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