Слот: "Субименди решил не переходить в "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался насчет сорвавшегося приобретения полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.
Субименди мог стать первым приобретением "Ливерпуля" при Слоте, однако в конце концов 25-летний испанец отверг "красных", как ранее отверг "Арсенал" и "Барселону".
По словам Слота, спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз сделал все возможное, чтобы заполучить Субименди, и продолжает упорно трудиться над поисками усиления.
"Я уже много раз говорил, что наш состав действительно силен, и непросто найти игроков, которые могут помочь нам или усилить наш состав".
"Если честно, Субименди был одним из них, но он решил не переходить. Мы движемся дальше с теми, кто у нас есть. Мы в порядке".
"За кулисами Ричард пытается усилить состав, делая все возможно, но Субименди, к сожалению, решил не переходить".
"Ричард приложил все усилия, чтобы заполучить его, но если игрок не хочет переходить, он, разумеется, не переходит", — цитирует Слота Sky Sports.
16.08.2024 15:00
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