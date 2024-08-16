"Тоттенхэм" купил Одобера у "Бернли"

"Тоттенхэм" объявил о приобретении вингера "Бернли" и молодежной сборной Франции U-21 Вильсона Одобера.

Одобер согласовал с "Тоттенхэмом" контракт до 2029 года и будет выступать за команду Анге Постекоглу под 28-м номером.



Свое футбольное образование Одобер получил в академии ПСЖ, откуда летом 2022 отправился в "Труа", забив там четыре гола в 32 матчах.



Прошлым летом Одобер присоединился к "Бернли", а в октябре, отличившись против "Челси", самым молодым автором гола клуба с "Терф Мур" в Премьер-Лиге.



Всего 19-летний француз сыграл 34 матча за "Бернли" во всех соревнованиях, забив пять голов.