Тен Хаг: "Покупка бывших игроков Аякса" — не мое решение"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что специально не просил клуб покупать ему игроков, с которыми он поработал в прошлом.

На этой неделе защитники Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи стали очередными бывшими игроками "Аякса", прибывшими в "Юнайтед" при Тен Хаге.



Андре Онана, Лисандро Мартинесу и Антони также довелось поработать с Тен Хагом в "Аяксе", однако Эрик отрицает, что именно он был инициатором всех этих приобретений.



"Во-первых, все они — решения клуба, ни одно из них не было только моим решением. Они были поддержаны клубом или даже выдвинуты скаутами, селекционным департаментом, техническим директором, спортивным директором".



"Это решение принято более чем одним. Но порой ты знаешь игроков и их характеры, и также это должно подходить по финансам", — цитирует Тен Хага ESPN.