"Юнайтед" сделал запрос насчет Данило

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет полузащитника "Ноттингем Форест" Данило.

В остатке летнего трансферного окна "Юнайтед" собирается приобрести минимум одного полузащитника. При этом Кристиан Эриксен и Скотт Мактоминей "Олд Траффорд" могут покинуть.



Целью номер один "Юнайтед" среди полузащитников остается Мануэль Угарте из ПСЖ, однако дороговизна игрока сборной Уругвая заставляет "красных дьяволов" искать альтернативные варианты.



Одним из таких вариантов является Данило, к которому, как утверждает бразильское издание TNT Sports, также существует интерес со стороны "Милана".



Данило выступает за "Форест" после своего перехода из "Палмейраса" за 18 млн. фунтов в январе 2023. Чтобы убедить "лесников" отпустить 23-летнего бразильца, потребуется сумма около 34 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Данило сыграл 29 матчей за "Форест" в Премьер-Лиге и помог команде Нуну Эшпириту Санту избежать вылета.