"Ньюкасл" сделал уже четвертое предложение по Гехи

"Ньюкасл" сделал уже свое четвертое предложение о покупке центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Свое предыдущее предложение, третье по счету, "Ньюкасл" выдвинул в прошлый уикенд, выразив готовность заплатить за Гехи 55 миллионов фунтов, еще 5 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.



Получив в ответ отказ, сейчас "Ньюкасл" предпринял еще одну попытку. Daily Mail не располагает информацией, о какой сумме идет речь, лишь уточняя, что новое предложение "сорок" гораздо ближе к тем 65 млн. фунтов, в которые "Пэлас" оценивает Гехи.



"Пэлас" пока не ответил на новое предложение "Ньюкасла", однако сейчас у сторон появилось ощущение, что прорыв в переговорах по 24-летнему игроку сборной Англии близок.



Добавим, если сделка состоится, Гехи может стать рекордным приобретением в истории "Ньюкасла". Сейчас таковым является нападающий Александер Исак, который в 2022 году обошелся "сорокам" в 60 млн. фунтов.