"Вест Хэм" обратился насчет Карлоса Солера

"Вест Хэм" обратился насчет приобретения полузащитника французского ПСЖ и сборной Испании Карлоса Солера.

"Вест Хэм" проделал огромную работу на трансферном рынке этим летом, своим очередным приобретением сделав Аарона Ван-Биссаку из "Манчестер Юнайтед" в минувшую среду.



Особое внимание главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги уделил укреплению обороны, но теперь "молотобойцы" хотят привести еще одного центрального полузащитника в дополнение к Джеймсу Уорд-Проузу, Эдсону Альваресу, Томашу Соучеку и Гвидо Родригесу.



По информации Daily Mail, целью "Вест Хэма" является соотечественник Лопетеги Солер, который представляет ПСЖ после своего перехода из родной "Валенсии" два года назад.



За два сезона в Париже 27-летний испанец забил восемь голов и отдал восемь результативных в 63 матчах, выиграв два титула Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции.