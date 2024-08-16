"Челси" хочет 60 млн. фунтов за Мадуэке

"Челси" открыт к расставанию с Нони Мадуэке этим летом, но хочет 60 миллионов фунтов за своего вингера.

Этим летом "Челси" совершил очередную порцию приобретений, из-за чего Мадуэке будет еще сложнее проходить в стартовый состав.



Тем не менее, на "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что Мадуэке прибавил и увеличил свою трансферную стоимость с момента своего перехода из ПСВ за 28.5 млн. фунтов в январе 2023.



Как сообщает The Athletic, сейчас "Челси" оценивает 22-летнего англичанина, одним из претендентов на которого является "Ньюкасл", в 60 млн. фунтов.



Добавим, Мадуэке забил пять голов и отдал две результативные передачи в 26 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги. Правда, в стартовом составе Нони выходил только 13 раз.