Угочукву близок к переходу в "Саутгемптон"

Лесли Угочукву Полузащитник "Челси" Лесли Угочукву близок к переходу в "Саутгемптон" на правах аренды.

Угочукву только год назад присоединился к "Челси", перебравшись из "Ренна" за 23 миллиона фунтов.

Прошлый сезон оказался омрачен для Лесли травмами, и 20-летний француз сыграл лишь 15 матчей за "синих".

Зато Угочукву очень уверенно провел предсезонный период, отметившись голами в товарищеских матчах против "Интера" и "Рексема".

По информации The Athletic, "Челси" по-прежнему возлагает большие надежды на Угочукву, поэтому исключает продажу Лесли этим летом, несмотря на ряд запросов.

"Челси" предпочитает отправить Угочукву набираться опыта в другой клуб Премьер-Лиги, и вернувшийся в высший дивизион "Саутгемптон" выглядит подходящим вариантом.

В данный момент два клуба договариваются об условиях сделки, в которой не будет опции выкупа.


Метки Саутгемптон, Угочукву, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2024 08:00

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