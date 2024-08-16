Полузащитник "Челси" Лесли Угочукву близок к переходу в "Саутгемптон" на правах аренды.

Угочукву только год назад присоединился к "Челси", перебравшись из "Ренна" за 23 миллиона фунтов.



Прошлый сезон оказался омрачен для Лесли травмами, и 20-летний француз сыграл лишь 15 матчей за "синих".



Зато Угочукву очень уверенно провел предсезонный период, отметившись голами в товарищеских матчах против "Интера" и "Рексема".



По информации The Athletic, "Челси" по-прежнему возлагает большие надежды на Угочукву, поэтому исключает продажу Лесли этим летом, несмотря на ряд запросов.



"Челси" предпочитает отправить Угочукву набираться опыта в другой клуб Премьер-Лиги, и вернувшийся в высший дивизион "Саутгемптон" выглядит подходящим вариантом.



В данный момент два клуба договариваются об условиях сделки, в которой не будет опции выкупа.