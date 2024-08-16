"Сити" продвигается в переговорах с Мубамой

"Манчестер Сити" продвигается в переговорах с бывшим нападающим "Вест Хэма" Дивином Мубамой.

Ранее в августе "Сити" продал в "Атлетико" нападающего Хулиана Альвареса за 82 миллиона фунтов. Еще одну потерю атакующая линия "горожан" понесла, когда Оскар Бобб получил перелом ноги на тренировке.



"Сити" отреагировал на эту ситуацию, обратившись к Мубаме, чей контракт с "Вест Хэмом" истек в конце июня.



Несмотря на то, что Мубама является свободным агентом, "Вест Хэму" все равно положена компенсация за 19-летнего англичанина. Ее размер определит трибунал, если два клуба не смогут договориться между собой.



Сам Мубама готов перейти в "Сити", несмотря на интерес ряда других клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги, сообщает BBC.



Мубама находился в системе "Вест Хэма" с 10 лет. За первую команду "молотобойцев" Дивин сыграл 18 матчей, забив один гол.