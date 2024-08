Светская хроника за пятницу

Агент Гонсалу Инасиу прилетел на переговоры с "Ливерпулем". "Манчестер Юнайтед" упустил Юссуфа Фофана. Конор Галлахер должен стать игроком "Атлетико" к среде. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Агент защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу прибыл в Англию на переговоры с "Ливерпулем". (Liverpool Echo)



"Манчестер Юнайтед" сообщил своему полузащитнику Кристиану Эриксену, что тот волен найти себе новый клуб и сможет уйти по сниженной цене. (Football Insider)



"Юнайтед" не будет пытаться купить полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Metro)



34-летний защитник "Барселоны" Маркос Алонсо был бы счастлив перейти в "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Милан" опередил "Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана. (Sky Italy)



"Юнайтед" продолжает переговоры с "Бернли" о покупке полузащитника Сандера Берге. (Sky Sports)



"Атлетико" надеется к среде продать нападающего Жоау Фелиша в "Челси" и купить полузащитника "синих" Конора Галлахера. (AS)



Переход нападающего "Челси" Армандо Бройи в "Ипсвич" маловероятен. (Ben Jacobs)



"Челси" надеется продать нападающего Давида Датро Фофана этим летом за сумму свыше 10 миллионов фунтов. (The Athletic)



"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Дженоа" насчет аренды нападающего Фабиу Силвы. (Fabrizio Romano)



"Саутгемптон" договаривается о покупке нападающего "Астон Виллы" Кэмерона Арчера. (The Athletic)



"Ипсвич" согласовал компенсацию за нападающего "Блэкберна" Сэмми Смодича в размере 11 млн. фунтов. (BBC)



"Брайтон" договорился с защитником "Фенербахче" Ферди Кадиоглу. (Fabrizio Romano)



Другое



Защитник Неко Уильямс и тренер Нуну Эшпириту Санту из "Форест" были оштрафованы FA на 24,000 и 40,000 фунтов, соответственно, за неподобающее поведение после поражения 2:0 от "Эвертона" в апреле. Нуну также был наказан отложенной дисквалификацией на один матч. (BBC)



Соперником "Челси" по раунду плей-офф квалификации Лиги Конференций стал швейцарский "Серветт". (Evening Standard)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Дейли Блинд объявил о завершении карьеры в сборной Голландии, за которую он сыграл 108 матчей в течение 11 лет. (Sky Sports)