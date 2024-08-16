Эд Ширан стал совладельцем "Ипсвича"

Британский певец и музыкант Эд Ширан стал миноритартным акционером "Ипсвича".

33-летний Ширан известен как большой фанат "Ипсвича", и теперь Эду принадлежит 1.4% акций клуба, который он поддерживает с детства.



Как сообщает BBC, соответствующую долю Ширан приобрел через свою компанию Gamechanger 20 Ltd. Сумма сделки не разглашается.



С 2021 года Ширан также является титульным спонсором "Ипсвича", а на днях "трактористы" представили свою новую резервную форму, в создании которой поучаствовал Эд.



"Я по-настоящему взволнован покупкой небольшой доли футбольного клуба из своего родного города".



"Любой футбольный фанат мечтает стать владельцем клуба, который он поддерживает, поэтому я благодарен за эту возможность", — сообщил Ширан.



Добавим, сейчас "Ипсвич" готовится к своему первому за 22 последних года сезону в Премьер-Лиге.



