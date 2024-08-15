Текстор получил эксклюзивное право на покупку "Эвертона"
Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор получил эксклюзивное право на покупку "Эвертона".
Нынешний хозяин "Эвертона" Фархад Мошири был вынужден заново начать поиски покупателя на свой клуб после того, как его сделки с 777 Partners и затем с Дэном Фридкином сорвались.
По информации BBC, сейчас Мошири договорился с Текстором, который вступил в так называемый "период эксклюзивности". В этот период Фархад не сможет вести переговоры с другими инвесторами, а Джон получит доступ к отчетности "Эвертона" и сможет лучше изучить положение дел в мерсисайдском клубе.
Нюанс заключается в том, что Текстор по-прежнему владеет 45% акций "Пэлас", и для покупки "Эвертона" американскому бизнесмену придется сперва продать эту долю.
15.08.2024 22:00
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