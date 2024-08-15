Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор получил эксклюзивное право на покупку "Эвертона".

Нынешний хозяин "Эвертона" Фархад Мошири был вынужден заново начать поиски покупателя на свой клуб после того, как его сделки с 777 Partners и затем с Дэном Фридкином сорвались.



По информации BBC, сейчас Мошири договорился с Текстором, который вступил в так называемый "период эксклюзивности". В этот период Фархад не сможет вести переговоры с другими инвесторами, а Джон получит доступ к отчетности "Эвертона" и сможет лучше изучить положение дел в мерсисайдском клубе.



Нюанс заключается в том, что Текстор по-прежнему владеет 45% акций "Пэлас", и для покупки "Эвертона" американскому бизнесмену придется сперва продать эту долю.