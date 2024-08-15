"Юнайтед" продлил спонсорский контракт с Qualcomm
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт со своим титульным спонсором Qualcomm до 2029 года.
Сотрудничество "Юнайтед" и компании Qualcomm началось в сентябре прошлого года, когда было объявлено о подписании сторонами трехлетнего контракта.
Ранее этим летом "Юнайтед" представил свою новую форму с новым титульным спонсором — спереди игровых футболок "красных дьяволов" расположилась эмблема Snapdragon — семейства микропроцессоров, производимых Qualcomm.
Стороны остались довольны началом своего сотрудничества и решили продлить своих партнерские отношения сразу на два года — до лета 2029.
Добавим, в ближайшие пять сезонов "Юнайтед" получит от Qualcomm 300 миллионов фунтов.
15.08.2024 21:00
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просто ссут на все клубишки апл
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