Тен Хаг: "Шоу вернется в короткие сроки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не ожидает, что отсутствие левого защитника Люка Шоу продлится долго.

Едва вернувшись из отпуска после Евро-2024 и приступив к тренировкам, 29-летний Шоу получил травму икроножной мышцы и теперь пропустит старт нового сезона.



Однако Тен Хаг считает травму Шоу краткосрочной и не видит необходимости выходить на трансферный рынок для приглашения левого защитника, несмотря на то, что дублер Люка в лице Тирелла Маласиа тоже лечится.



"Думаю, он вернется в короткие сроки. Это не займет много времени. Конечно, мы хотим, чтобы Люк Шоу поскорее вернулся. Он является очень важным игроком для нашей команды. Он имеет огромную важность, поэтому мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее, но мы не можем форсировать этот процесс".



"Мы думали, как нам быть, и мы можем решить свои проблемы на левом краю. Например, Лича Мартинес и Диогу Далот способны сыграть там".



"Мазрауи — еще один, кто может закрыть эту позицию, пока Люк Шоу и Тирелл Маласиа не в строю", — цитирует Тен Хага Evening Standard.