Дисквалификация Тонали закончится 28 августа

"Ньюкасл" подтвердил, что 10-месячная дисквалификация полузащитника Сандро Тонали закончится 28 августа.

В июле 2023 "Ньюкасл" приобрел Тонали у "Милана" за 55 миллионов фунтов, но Садро успел сыграть лишь 12 матчей за "сорок", прежде чем схлопотал дисквалификацию на 10 месяцев.



Изначально Тонали дисквалифицировала Итальянская федерация футбола. В мае 2024 уже FA наложила на Сандро двухмесячную дисквалификацию, которая, правда, оказалась отложенной.



Как следует из опубликованного сегодня заявления "Ньюкасла", Итальянская федерация футбола подтвердила, что Тонали снова сможет играть в футбол, начиная с 28 августа.



В период своей дисквалификации Тонали не было запрещено тренироваться, поэтому 24-летний итальянец должен быть в форме, чтобы сыграть против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге 1 сентября.