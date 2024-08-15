"Тоттенхэм" отстранил Биссума от участия в матче с "Лестером"

"Тоттенхэм" отстранил своего полузащитника Ива Биссума от участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Лестера".

В минувший понедельник Биссума был вынужден принести извинения после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором он вдыхает "веселящий газ".



И хотя употребление оксида азота не считается правонарушением, его хранение с 2023 года является уголовным преступлением в Великобритании и может караться тюремным заключением на срок до двух лет.



Поэтому раскаяние не позволило Биссума, чей поступок отбросил тень на клуб, избежать последствий, и теперь 27-летний малиец не приедет на "Кинг Пауэр" в понедельник вечером.



"Мы отстранили его от матча в понедельник. Помимо этого, нам нужно поработать над улучшением доверия между Биссом и мной, а также Биссом и коллективом. Теперь над этим нужно упорно поработать, чтобы вернуть утерянное. Он должен заслужить это доверие".



"Дверь открыта для него, и я надеюсь, мы сможем помочь ему осознать, что принимаемые им решения влияют не только на него".



"Надеюсь, в будущем его решения будут лучше", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу BBC.