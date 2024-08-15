Третье предложение "Ньюкасла" по Гехи отклонено

Третье предложение "Ньюкасла" о покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи было отклонено.

Третье предложение "Ньюкасла" по Гехи составило 55 миллионов фунтов в виде гарантированной суммы плюс 5 млн. фунтов бонусами.



Указанное предложение было выдвинуто в минувший уикенд и, как сообщает сейчас Sky Sports, отвергнуто "Пэлас".



В данный момент "Ньюкасл" продолжает переговоры с "Пэлас", но одновременно ищет альтернативы 24-летнему игроку сборной Англии.



По слухам, "Пэлас" оценивает Гехи в 65 млн. фунтов, что может быть чересчур для "Ньюкасла", учитывая ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.