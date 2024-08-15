"Борнмут" согласовал покупку Эванилсона

"Борнмут" согласовал приобретение нападающего португальского "Порту" Эванилсона за рекордные для своего клуба деньги.

По информации Sky Sports, "Порту" согласился отпустить Эванислона в "Борнмут" за 39.5 млн. фунтов, включая 8.5 млн. фунтов в виде бонусов.



В ближайшие 24 часа 24-летний бразилец должен отправиться в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Борнмутом".



Эванилсон будет призван заменить Доминика Соланке, которого "Борнмут" ранее на этой неделе продал в "Тоттенхэм" за 65 млн. фунтов.



"Борнмут" также проявлял интерес к нападающему "Арсенала" Эдди Нкетиа, но в итоге остановил свой выбор на Эванилсоне, который забил 60 голов в 154 матчах за "Порту" с 2020 года.