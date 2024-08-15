У Фернандеша были "конкретные предложения" других клубов

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что у него были "конкретные предложения", чтобы покинуть "Олд Траффорд" этим летом.

Накануне "Юнайтед" объявил, что Фернандеш заключил новый трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Перед этим на протяжении несколько месяцев ходили упорные слухи о том, что 29-летний полузащитник сборной Португалии может покинуть "Олд Траффорд".



Фернандеша сватали в "Баварию" и саудовские клубы, но Бруну решил остаться и помочь "Юнайтед" с перестройкой.



"Для меня был очень важен этот вотум доверия со стороны клуба".



"Потому что ко мне даже обращались другие клубы, и клуб был осведомлен, что существует возможность моего ухода. У меня были конкретные предложения".



"Но клуб показал, что нуждается во мне. То было время перемен, и они хотели вести свои дела по-другому", — сообщил Фернандеш ESPN Brasil.