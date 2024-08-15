"Аль-Ахли" нацелился на Тоуни
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни стал трансферной целью для "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Контракт Тоуни по-прежнему истекает в следующем году, но этим летом "Брентфорд" пока не получил предложений по своему бомбардиру.
Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" продумывают взять Тоуни в аренду с обязательством по выкупу под занавес летнего трансферного окна, однако "Аль-Ахли" может увести Айвена из под носа у грандов Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mail, "Аль-Ахли" хочет заполучить 28-летнего игрока сборной Англии в компанию своих звезд вроде Эдуара Менди, Рияда Махреза и Роберто Фирмино.
"Аль-Ахли" собирается поманить оцениваемого в 60 миллионов фунтов Тоуни роскошным контрактом на три года.
15.08.2024 14:00
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