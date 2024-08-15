Боуэн — новый капитан "Вест Хэма"

В преддверии нового сезона вингер Джаррод Боуэн был назначен капитаном "Вест Хэма".

В прошлом сезоне капитаном "Вест Хэма" был защитник Курт Зума, который принял повязку из рук проданного в "Арсенал" Деклана Райса.



В минувший понедельник стало известно, что переход Зума в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ сорвался. И хотя Курт пока остается в "Вест Хэме", главный тренер "молотобойцев" Хулен Лопетеги все равно решил произвести смену капитана.



Теперь капитаном "Вест Хэма" будет Боуэн, который утвердился в качестве ключевого игрока и любимчика болельщиков после своего перехода из "Халла" в январе 2020.



27-летний англичанин забил 60 голов в 202 матча за "Вест Хэм", включая победный на последней минуте финала Лиги Конференций против "Фиорентины" в 2023 году.



В прошлом сезоне Боуэн был вынужден играть нападающего, однако Джаррод достойно справился с этой ролью, забив 16 голов в рамках Премьер-Лиги.



Боуэн был признан лучшим игроком "Вест Хэма" в прошлом сезоне, а также еще в октябре заключил с лондонским клубом новый контракт до 2030 года.



А на роль вице-капитана "Вест Хэма" Лопетеги выбрал 34-летнего защитника Аарона Крессуэлла.