Почеттино возглавит сборную США

Бывший наставник "Челси" Маурисио Почеттино согласился возглавить сборную США.

Почеттино находится без работы с мая, когда он покинул "Челси" после всего одного сезона. Руководство лондонского клуба решило попрощаться с Маурисио, несмотря на сильную концовку кампании.



Ранее этим летом Почеттино называли возможным сменщиком Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" решили пока не менять главного тренера.



Также 52-летний аргентинец считался одним из фаворитов на работу со сборной Англии, которой потребовался новый рулевой после расставания с Гаретом Саутгейтом.



Однако в сборной Англии Почеттино не будет — бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" согласился поработать со сборной Соединенных Штатов, сообщает The Athletic.



Почеттино будет готовить американскую сборную к Чемпионату Мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.