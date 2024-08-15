Почеттино возглавит сборную США
Бывший наставник "Челси" Маурисио Почеттино согласился возглавить сборную США.
Почеттино находится без работы с мая, когда он покинул "Челси" после всего одного сезона. Руководство лондонского клуба решило попрощаться с Маурисио, несмотря на сильную концовку кампании.
Ранее этим летом Почеттино называли возможным сменщиком Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" решили пока не менять главного тренера.
Также 52-летний аргентинец считался одним из фаворитов на работу со сборной Англии, которой потребовался новый рулевой после расставания с Гаретом Саутгейтом.
Однако в сборной Англии Почеттино не будет — бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" согласился поработать со сборной Соединенных Штатов, сообщает The Athletic.
Почеттино будет готовить американскую сборную к Чемпионату Мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
15.08.2024 12:00
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