"Ипсвич" близок к аренде Калвина Филлипса

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" близок к сделке по аренде полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса на сезон 2024/25.

Два года назад Филлипс был куплен "Сити" у "Лидса" за 45 миллионов фунтов, но с тех пор Калвин так и не сумел приблизиться к стартовому составу "горожан".



"Сити" был бы рад продать Филлипса этим летом, но после провальной аренды в "Вест Хэме" во второй половине прошлого сезона спрос на Калвина невелик.



Надеясь, что полноценный сезон аренды позволит Филлипсу восстановить свою форму и трансферную стоимость, "Сити" согласился отпустить 28-летнего англичанина в "Ипсвич", сообщает The Telegraph.



Добавим, ранее этим летом Филлипса также сватали в "Фулхэм" и "Эвертон".