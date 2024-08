Светская хроника за четверг

"Арсенал" сделал запрос насчет Виктора Осимхена. Билли Гилмор направляется в "Наполи". "Вест Хэм" нацелился на Тэмми Абрахэма. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" ожидает предложений по полузащитнику Кристиану Эриксену, у которого остается год по контракту. (Sky Sports)



ПСЖ не близок к покупке вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо. (Ben Jacobs)



ПСЖ охладел к Санчо и думает выйти из борьбы за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (i Sport)



Несколько недель назад свой запрос насчет нападающего Осимхена сделал "Арсенал". Несмотря на интерес "Челси", нигерийский нападающий по-прежнему предпочитает ПСЖ. (Sky Sport Germany)



"Челси" близок к покупке Осимхена. Взамен Виктора "Наполи" получит Ромелу Лукаку, Чезаре Казадеи и 39 миллионов фунтов. (The Sun)



"Наполи" близок к покупке полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора. (Corriere dello Sport)



"Арсенал" готов быть терпеливым в борьбе за полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (The Guardian)



"Ливерпуль" согласился отпустить полузащитника Бобби Кларка в австрийский"Ред Булл" за 10 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" по-прежнему хочет продать полузащитника Калвина Филлипса. (The Athletic)



"Аль-Кадисия" из Саудовской Аравии предложила нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни трехлетний контракт с зарплатой в 15.4 млн. фунтов в год. (Foot Mercato)



Возвращение Уилфрида Захи в Премьер-Лигу находится под вопросом. Вингер возобновил тренировки с "Галатасараем". (The Athletic)



"Вест Хэм" устремил свой взор на нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма, который доступен для трансфера за 25 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



"Ипсвич" близок к сделке по аренде полузащитника "Наполи" Йенса Каюсте после того, как из борьбы за 25-летнего шведа вышел "Брентфорд". (Di Marzio)



"Болонья" хочет арендовать защитника "Челси" Трево Чалобу. (Gazzetta dello Sport)



Другое



Маурисио Почеттино близок к назначению главным тренером сборной США. (Daily Mirror)



Вингер Педру Нету взял 19-й номер в "Челси". (Evening Standard)



Infinite Athlete не будет титульным спонсором "Челси" в новом сезоне, но эмблема компании перейдет на рукав тренировочной формы "синих". (Ben Jacobs)



Букмекеры обрушили коэффициенты на исключение "Сити" из Премьер-Лиги за 115 нарушений правил ФФП. (The Sun)



Полиция закрыла свое расследование в отношении оскорблений вингера "Арсенала" Букайо Сака на расовой почве в X, потому что социальная сеть отказалась содействовать в вычислении злодея. (The Sun)