Мерино хочет перейти в "Арсенал"

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Микель Мерино заинтересован в переходе в "Арсенал" и лишь ждет, когда два клуба договорятся между собой.

Накануне стало известно, что "Арсенал" выдвинул стартовое предложение о покупке Мерино, но оно не дотянуло до ожиданий "Реал Сосьедад" в 30 миллионов фунтов и было отклонено.



Тем не менее, как сообщает talkSPORT, два клуба продолжают переговоры, а сам Мерино хочет присоединиться к команде своего соотечественника Микеля Артеты.



28-летний Мерино уже имеет опыт выступлений в Англии, отыграв сезон 2017/18 за "Ньюкасл". Тогда Микель провел 25 матчей за "сорок" во всех соревнованиях.



Ранее этим летом Мерино выиграл Евро-2024 со сборной Испании, приняв участие во всех семи матчах и забив победный гол в четвертьфинале против Германии.