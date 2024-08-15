Мерино хочет перейти в "Арсенал"
Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Микель Мерино заинтересован в переходе в "Арсенал" и лишь ждет, когда два клуба договорятся между собой.
Накануне стало известно, что "Арсенал" выдвинул стартовое предложение о покупке Мерино, но оно не дотянуло до ожиданий "Реал Сосьедад" в 30 миллионов фунтов и было отклонено.
Тем не менее, как сообщает talkSPORT, два клуба продолжают переговоры, а сам Мерино хочет присоединиться к команде своего соотечественника Микеля Артеты.
28-летний Мерино уже имеет опыт выступлений в Англии, отыграв сезон 2017/18 за "Ньюкасл". Тогда Микель провел 25 матчей за "сорок" во всех соревнованиях.
Ранее этим летом Мерино выиграл Евро-2024 со сборной Испании, приняв участие во всех семи матчах и забив победный гол в четвертьфинале против Германии.
15.08.2024 09:00
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еще бы он в 28 лет не хотел топовый контракт на 5 лет
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