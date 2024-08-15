"Наполи" обратился насчет Мактоминея

Итальянский "Наполи" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея.

Ранее этим летом два предложения о покупке Мактоминея сделал "Фулхэм". "Дачники" были готовы заплатить "Юнайтед" до 20 млн. фунтов, но после двух отказов завершили свой интерес к Скотту, сочтя того необоснованно дорогим.



Сейчас заполучить Мактоминея пытается "Наполи", который, как утверждает talkSPORT, хочет взять Скотта в аренду, тогда как "Юнайтед" предпочитает постоянный трансфер.



Продажа 27-летнего игрока сборной Шотландии, оцениваемого "Юнайтед" в 30 млн. фунтов, помогла бы "красным дьяволам" заполучить полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте.



Мактоминей является продуктом академии "Юнайтед", а значит все деньги с его продажи будут учеты в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.



С момента своего дебюта в сезоне 2016/17 Мактоминей сыграл 253 матча за "Юнайтед" во всех соревнованиях и забил 29 голов. В прошлом сезоне Скотт отличился 10 раз за "дьяволов" в 43 играх.