"Наполи" обратился насчет Мактоминея
Итальянский "Наполи" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея.
Ранее этим летом два предложения о покупке Мактоминея сделал "Фулхэм". "Дачники" были готовы заплатить "Юнайтед" до 20 млн. фунтов, но после двух отказов завершили свой интерес к Скотту, сочтя того необоснованно дорогим.
Сейчас заполучить Мактоминея пытается "Наполи", который, как утверждает talkSPORT, хочет взять Скотта в аренду, тогда как "Юнайтед" предпочитает постоянный трансфер.
Продажа 27-летнего игрока сборной Шотландии, оцениваемого "Юнайтед" в 30 млн. фунтов, помогла бы "красным дьяволам" заполучить полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте.
Мактоминей является продуктом академии "Юнайтед", а значит все деньги с его продажи будут учеты в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.
С момента своего дебюта в сезоне 2016/17 Мактоминей сыграл 253 матча за "Юнайтед" во всех соревнованиях и забил 29 голов. В прошлом сезоне Скотт отличился 10 раз за "дьяволов" в 43 играх.
15.08.2024 08:00
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