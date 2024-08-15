"Брайтон" решил выплатить отступные за Рюттера

Жоржиньо Рюттер "Брайтон" активировал пункт в контракте нападающего Жоржиньо Рюттера с "Лидсом" о выкупе за 40 миллионов фунтов.

Как сообщает The Athletic, теперь сам Рюттер должен решить, хочет он присоединиться к "Брайтону" или нет.

Ранее этим летом "Лидс" отклонил предложения "Брайтона" по Рюттеру в размере 29 и 35 млн. фунтов. Лишь после этого этого "чайки" решились выплатить отступные за Жоржиньо.

Рюттер выступает за "Лидс" после своего перехода из "Хоффенхайма" за 35 млн. фунтов в январе 2023. В прошлом сезоне 22-летний француз забил семь голов и отдал 15 результативных передач в 47 матчах Чемпионшипа, но "белым" этого оказалось недостаточно для возвращения в Премьер-Лигу.

Этим летом "Лидс" понес уже две крупные потери, отпустив Арчи Грея и Крисенсио Саммервилла в "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", соответственно.


Метки Брайтон, Лидс, Рюттер

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2024 07:00

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