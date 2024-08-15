Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.
Правда, в борьбу за Кубок Лиги вступают не все клубы Премьер-Лиги, а лишь те, которые не задействованы в еврокубках.
Среди 25 пар, определенных с помощью жеребьевки, на себя обращают две, в которых оба соперника представляют Премьер-Лигу. Так "Ноттингем Форест" сыграет против "Ньюкасла", а "Вест Хэм" против "Борнмута".
Четырем другим представителям Премьер-Лиги — "Ипсвичу", "Брентфорду", "Эвертону" и "Лестеру" — придется сразиться против команд четвертого дивизиона.
Матчи 2-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 26 августа.
Оставшиеся семь клубов Премьер-Лиги, включая действующего обладателя Кубка Лиги "Ливерпуль", начнут свой путь в соревновании с 3-го раунда.
Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Северная секция
Гримсби — Шеффилд Уэнсдей
Эвертон — Донкастер
Блэкберн — Блэкпул
Флитвуд — Ротерхэм
Шрюсбери — Болтон
Ноттингем Форест — Ньюкасл
Барроу — Дерби
Лестер — Транмир
Мидлсбро — Стоук
Барнсли — Шеффилд Юнайтед
Харрогит — Престон
Уолсолл — Хаддерсфилд
Вулверхэмптон — Бернли
Южная секция
Ковентри — Оксфорд
Суонси — Уикомб
Уимблдон — Ипсвич
Бирмингем — Фулхэм
Уотфорд — Плимут
Вест Хэм — Борнмут
КПР — Лутон
Брайтон — Кроули
Кристал Пэлас — Норвич
Кардифф — Саутгемптон
Миллуолл — Лейтон Ориент
Колчестер — Брентфорд
15.08.2024 06:00
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