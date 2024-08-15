Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Правда, в борьбу за Кубок Лиги вступают не все клубы Премьер-Лиги, а лишь те, которые не задействованы в еврокубках.



Среди 25 пар, определенных с помощью жеребьевки, на себя обращают две, в которых оба соперника представляют Премьер-Лигу. Так "Ноттингем Форест" сыграет против "Ньюкасла", а "Вест Хэм" против "Борнмута".



Четырем другим представителям Премьер-Лиги — "Ипсвичу", "Брентфорду", "Эвертону" и "Лестеру" — придется сразиться против команд четвертого дивизиона.



Матчи 2-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 26 августа.



Оставшиеся семь клубов Премьер-Лиги, включая действующего обладателя Кубка Лиги "Ливерпуль", начнут свой путь в соревновании с 3-го раунда.



Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги



Северная секция



Гримсби — Шеффилд Уэнсдей

Эвертон — Донкастер

Блэкберн — Блэкпул

Флитвуд — Ротерхэм

Шрюсбери — Болтон

Ноттингем Форест — Ньюкасл

Барроу — Дерби

Лестер — Транмир

Мидлсбро — Стоук

Барнсли — Шеффилд Юнайтед

Харрогит — Престон

Уолсолл — Хаддерсфилд

Вулверхэмптон — Бернли



Южная секция



Ковентри — Оксфорд

Суонси — Уикомб

Уимблдон — Ипсвич

Бирмингем — Фулхэм

Уотфорд — Плимут

Вест Хэм — Борнмут

КПР — Лутон

Брайтон — Кроули

Кристал Пэлас — Норвич

Кардифф — Саутгемптон

Миллуолл — Лейтон Ориент

Колчестер — Брентфорд