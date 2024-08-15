"Брайтон" потратил 25 млн. фунтов на Груду

Вингер немецкого "Майнца" и молодежной сборной Германии U-21 Браян Груда официально перешел в "Брайтон" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.

Груда заключил с "Брайтоном" контракт до 2028 года и теперь будет работать со своим соотечественником Фабианом Хюрцелером, который этим летом был назначен главным тренером "чаек".



Груда стремительно ворвался в первую команду "Майнца" в прошлом сезоне. 20-летний немец албанского происхождения сыграл 28 матчей и помог новичку Бундеслиги избежать вылета.



До Евро-2024 Груда тренировался со взрослой сборной Германии, но из-за травмы не смог претендовать на место в заявке немцев на домашний турнир.



"Я по-настоящему рад возможности поработать с Браяном. Я видел, какое сильное впечатление он произвел в прошлом сезоне Бундеслиги, и я очень восхищаюсь им как игроком".



"Премьер-Лига станет другим испытанием для него, но я предвкушаю нашу совместную работу и хочу помочь ему развить свой большой потенциал", — сообщил Хюрцелер.