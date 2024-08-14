За считанные дни до старта нового сезона Премьер-Лиги вингер "Манчестер Сити" Оскар Бобб получил перелом ноги на тренировке.

Только в минувшую субботу Бобб помог "Сити" одержать завоевать Суперкубок Англии. Именно с передачи Оскара на предпоследней минуте Бернарду Силва сравнял счет, что затем позволило "горожанам" одержать победу над "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.



Однако в процессе подготовки к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье 21-летний игрок сборной Норвегии получил серьезную травму.



Как уточняет BBC, Бобб сломал одну из костей своей ноги в бесконтактной ситуации, когда разворачивался. Теперь Оскар направляется в Барселону на консультацию со специалистом.



В прошлом сезоне Бобб сыграл 26 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, а в феврале заключил новый контракт до 2029 года.