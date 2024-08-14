Фернандеш заключил с МЮ новый контракт до 2027 года

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заключил со своим клубом новый контракт до 2027 года.

Новый трехлетний контракт полузащитника сборной Португалии, год назад назначенного капитаном "Юнайтед", также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



29-летний Фернандеш представляет "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" по сделке стоимостью 68 миллионов фунтов в январе 2020. Свой предыдущий контракт, который был рассчитан до 2026 года, Бруну заключил в апреле 2022.



За четыре с половиной сезона на "Олд Траффорд" Фернандеш забил 79 голов и отдал 67 результативных передач в 234 матчах за "Юнайтед". Вместе с "красными дьяволами" Бруну выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, а также достигал финала Лиги Европы.



Ранее этим летом ходили слухи, что "Юнайтед" может продать Фернандеша — например, в Саудовскую Аравию или "Баварию". Но в итоге Бруну остался и продлил сотрудничество с "дьяволами".



"Каждый знает, какой страстью я обладаю в отношении "Манчестер Юнайтед". Я понимаю ответственность и важность ношения этой футболки, а также уровни самоотдачи и желания, необходимые, чтобы представлять этот невероятный клуб".



"Я уже пережил здесь так много особенных моментов; я слышал, как "Стретфорд Энд" распевает мое имя; я сделал хет-трик против "Лидса"; я выводил команду на "Олд Траффорд" в еврокубках и поднимал трофеи на "Уэмбли". Но я бы не подписал этот контракт, если бы не верил, что мои лучшие моменты в футболке "Юнайтед" еще впереди".



"После разговоров с футбольными руководителями и тренером для меня стало ясно, как сильно каждый нацелен на завоевание больших трофеев в предстоящие годы. Я могу видеть, насколько позитивное здесь будущее, и я предвкушаю, как буду вести команду вперед", — сообщил Фернандеш.



