Гехи сосредоточен на "Пэлас"

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи отреагировал на спекуляции насчет своего будущего.

На текущей неделе стало известно, что "Ньюкасл" сделал уже свое третье предложение о покупке Гехи, а президент "Пэлас" назвал Марка "суперзвездой" и заявил, что для приобретения 24-летнего игрока сборной Англии потребуются "суперзвездные деньги".



Гехи польщен такими словами, но о возможной смене клуба не думает. Марк сосредоточен на подготовке к новому сезону с "Пэлас".



"Я счастлив. Хорошо быть здесь, снова играть со своими партнерами по команде и проводить предсезонную подготовку перед нашими фанатами, так что все позитивно".



"Я польщен его (Пэриша) комментариями. Когда столь важный человек в этом футбольном клубе говорит нечто такое, это удивительно для меня".



"Не уверен, что я — суперзвезда. Но это по-настоящему добрые слова со стороны президента".



"Здесь есть настоящая культура единения. Академия, женская команда и мужская — все на одной волне и являются настоящей семьей. Это удивительное место".



"Всегда важно сосредоточиться на том, что истинно важно, и это — матч на выходных, а также готовность на оставшийся сезон", — сообщил Гехи Sky Sports.