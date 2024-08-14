Гехи сосредоточен на "Пэлас"

Марк Гехи Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи отреагировал на спекуляции насчет своего будущего.

На текущей неделе стало известно, что "Ньюкасл" сделал уже свое третье предложение о покупке Гехи, а президент "Пэлас" назвал Марка "суперзвездой" и заявил, что для приобретения 24-летнего игрока сборной Англии потребуются "суперзвездные деньги".

Гехи польщен такими словами, но о возможной смене клуба не думает. Марк сосредоточен на подготовке к новому сезону с "Пэлас".

"Я счастлив. Хорошо быть здесь, снова играть со своими партнерами по команде и проводить предсезонную подготовку перед нашими фанатами, так что все позитивно".

"Я польщен его (Пэриша) комментариями. Когда столь важный человек в этом футбольном клубе говорит нечто такое, это удивительно для меня".

"Не уверен, что я — суперзвезда. Но это по-настоящему добрые слова со стороны президента".

"Здесь есть настоящая культура единения. Академия, женская команда и мужская — все на одной волне и являются настоящей семьей. Это удивительное место".

"Всегда важно сосредоточиться на том, что истинно важно, и это — матч на выходных, а также готовность на оставшийся сезон", — сообщил Гехи Sky Sports.


Метки Гехи, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2024 21:00

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