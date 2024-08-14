Симеоне заверил Галлахера, что хочет того в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне лично заверил Конора Галлахера, что приложит все усилия, чтобы заполучить полузащитника "Челси".

В среду утром Галлахер возобновил тренировки на базе "Челси" в Кобхэме после того, как предыдущие пять дней провел в Мадриде.



Галлахер уже прошел медобследование и был готов подписать с "Атлетико" согласованный контракт, однако сделка была поставлена на паузу из-за того, что сорвался переход нападающего Саму Омородиона в противоположном направлении.



The Telegraph стало известно, что перед самым возвращением Галлахера в Лондон Симеоне сказал Конору, что по-прежнему отчаянно жаждет заполучить того в свою команду.



Симеоне хотел развеять какие-либо сомнения Галлахера насчет намерений "Атлетико" и дал понять, как высоко он ценит 24-летнего игрока сборной Англии.



Прямо сейчас "Атлетико" пытается найти нового покупателя на Омородиона, а заодно предлагает Жоау Фелиша "Челси", что может позволить испанскому гранду все-таки заполучить Галлахера.