"Наполи" предложил "Челси" забрать Осимхена

Итальянский "Наполи" предложил "Челси" забрать нападающего Виктора Осимхена в рамках сделки по Ромелу Лукаку.

Лукаку стал трансферной целью для "Наполи" после того, как главным тренером итальянского клуба был назначен Антонио Конте, с которым Ромелу довелось поработать в "Интере".



Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна лично ездил в Лондон на переговоры с "Челси" по Лукаку, но пока клуб Серии А готов предложить за Ромелу только 25.6 млн. фунтов, тогда как "синие" хотят около 40 млн. фунтов.



По информации The Times, сейчас "Наполи" пытается преодолеть существующие разногласия, предложив "Челси" Осимхена, которого итальянская сторона оценивает примерно в 90 млн. фунтов.



Таким образом, если "Челси" согласится забрать Осимхена и отпустить Лукаку в "Наполи", со стороны "синих" потребуется ощутимая доплата, а для этого лондонскому клубу, возможно, придется кого-нибудь продать — вроде Нони Мадуэке, Рахима Стерлинга, Трево Чалобы или Армандо Бройи.



Добавим, Лукаку до сих пор получает в "Челси" 325,000 фунтов в неделю, но два последних сезона 31-летний бельгиец провел в "Интере" и Роме" на правах аренды, суммарно забив 35 голов за это время.