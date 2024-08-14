Переход Альмирона в "Шарлотт" сорвался
Переход вингера "Ньюкасла" Мигеля Альмирона в клуб МЛС "Шарлотт" не состоится.
Как раз из МЛС Альмирон и прибыл на "Сент-Джеймс Парк" в январе 2019, сменив "Атланта Юнайтед" на "Ньюкасл".
Попытка "Шарлотта" вернуть 30-летнего Альмирона в североамериканскую лигу провалилась, несмотря на устную договоренность, достигнутую с "Ньюкаслом".
По информации The Athletic, сделка сорвалась из-за того, что игрок сборной Парагвая затребовал себе зарплату повыше. В ответ на это "Шарлотт" понизил свое предложение до 7 миллионов фунтов, что в свою очередь уже не устроило "Ньюкасл".
"Ньюкасл" по-прежнему открыт к продаже Альмирона, но только по правильной цене. "Сороки" активно не ищут покупателя и будут рады, если Мигель останется в команде Эдди Хау на предстоящий сезон.
Трансферное же окно в МЛС закрывается уже этим вечером.
14.08.2024 18:00
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